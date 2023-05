Remco Evenepoel a reconnu qu’il était fautif sur sa deuxième chute: «Il s’est excusé après avoir revu les images d’en haut» (vidéo)

Mais il est une nouvelle fois parti à la faute à 2,6 kilomètres de l’arrivée. Alors qu’il roulait à 60 km/h, il a dévié sur la droite et s’est fait couper la route par Alex Kirsch, coureur de l’équipe Trek-Segafredo. Evenepoel s’est ensuite montré très énervé sur le coureur luxembourgeois après sa chute, qui risque de laisser des traces dans les prochains jours même si elle ne lui a pas coûté de temps au classement général étant donné qu’elle est survenue dans les trois derniers kilomètres de l’étape.

Remco Evenepoel a connu une journée cauchemardesque ce mercredi, lors de la 5e étape du Giro. Le Belge a d’abord chuté à cause d’un chien qui a traversé le peloton en début d’étape, avant de repartir, visiblement sans trop de douleurs.

Selon Steven de Jongh, le manager de l’équipe Trek-Segafredo, Remco Evenepoel a finalement reconnu qu’il était fautif sur cette deuxième chute ce mercredi soir, après avoir revu les images et il est allé s’excuser auprès des coureurs de l’équipe luxembourgeoise. « Remco s’est excusé auprès d’Alex (Kirsch) et Mads (Pedersen) après avoir vu les images d’en haut », a-t-il dévoilé avant le départ de la 6e étape ce jeudi. « La chute a été très malheureuse, bien sûr, pour les deux parties. Il est compréhensible qu’il ait été très déçu et frustré à ce moment-là, je peux certainement le comprendre ».