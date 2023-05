Gare de Mons: voici le type de magasins qu’on pourra retrouver

La surface commerciale disponible dans la future gare de Mons est de près de 1.900 m², précise la porte-parole de la SNCB. Par comparaison, celle de Liège-Guillemins fait 2.800 m² et celle de Bruxelles-Midi 8.200 m².

Le mix commercial, ou l’affectation des commerces, est défini selon le tissu commercial urbain à proximité directe de la gare (dans ce cas, celui du centre-ville et des Grands Prés), des demandes de services basiques des voyageurs (café, viennoiseries, sandwiches, presse et tabac) et des types de voyageurs (navetteurs, étudiants, international, tourisme…) qui fréquentent la gare, ajoute la société des chemins de fer. La SNCB prévoit aussi une surface pour implanter les guichets de la gare, des sanitaires publics et des distributeurs d’argent.