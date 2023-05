Procès des attentats à Bruxelles: lors de sa fuite, Mohamed Abrini disposait de liasses de billets

Après un premier témoin peu loquace, la cour a entendu, jeudi matin au procès des attentats commis à Bruxelles le 22 mars 2016, les comptes-rendus d’audition de la femme ayant hébergé l’accusé Mohamed Abrini quelques jours avant son arrestation.

L’Anderlechtoise situe la rencontre avec Mohamed Abrini au 5 avril, dans un café de la commune bruxelloise. Alors qu’elle y attendait un ami, dont elle ne connait plus le nom, elle finit par demander de l’argent pour consommer au bar à un homme portant une casquette et jouant au bingo, il s’agit de l’accusé Abrini, qui se présente à elle sous une fausse identité. Il prétend avoir oublié ses clefs chez ses parents à Uccle et que ceux-ci sont à l’étranger. Il ne peut dès lors rentrer chez lui.