Que s’est-il passé dans le centre de Milan? Un énorme nuage de fumée noire dans les rues, «l’hypothèse d’un attentat est à exclure» (vidéo)

« L’hypothèse d’un « attentat est à exclure », a aussitôt tenu à préciser le maire de la métropole lombarde Beppe Sala. « Il s’agit d’un fourgon qui transportait des bouteilles d’oxygène ».

« Pour le moment, on me signale un blessé (…) je crois qu’il s’agit du chauffeur », a ajouté le maire qui a annoncé qu’il se rendrait sur place. De grandes flammes et un nuage de fumée étaient visibles sur le site de l’explosion, selon des images retransmises par les chaînes d’information en continu.