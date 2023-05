Dès ce 15 mai, la rue Général Henry à Soignies devient une rue scolaire

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le concept de la rue scolaire est déjà testé et approuvé à la rue Félix Eloy, qui après une phase de test et d’évaluation de plusieurs mois, a vu la pose de barrières durables, remarquables par leur couleur rose, en septembre 2022. C’était l’envie de la direction de l’école fondamentale Saint-Vincent, relayée auprès du conseil communal par le groupe Ensemble et approuvée à l’unanimité.

Testé et approuvé rue Eloy! - David Claes

Le but : éviter un ballet incessant de voitures, avec des parents qui déposent ou reprennent leurs enfants devant la porte des établissements, provoquant de longues files et des soucis de sécurité en coupant, momentanément, la circulation. « Les avantages sont multiples: sécurisation du site, développement des contacts sociaux et de l’activité physique, diminution du stress, réduction du stationnement illicite…» développait encore l’échevin de la mobilité Benoit Leclercq (Ecolo).