Plus de 100.000 euros pour le remplacement des pièces défectueuses du viaduc de Beez

Et Benoît Dispa de s’interroger notamment sur les dates de remplacement des pièces défectueuses et le coût de cette opération.

Le Ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures Philippe Henry (Ecolo) a répondu : « Le problème de nuisances sonores importantes rencontré par les riverains du viaduc de Beez est connu des équipes du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures et a d’ailleurs été étudié en vue d’y remédier. En effet, une première inspection par la Direction territoriale a confirmé la présence de dégradations au niveau des joints de dilation (côté Bruxelles). Elle a donc contacté la Direction des Expertises des Ouvrages du SPW qui a mené des études complémentaires. Le rapport a été clôturé début 2023 et indique que certaines pièces sont effectivement détériorées, victimes d’usure et doivent être remplacées. Le remplacement des pièces défectueuses représente un coût de 109.995,96 euros HTVA a été soumis pour approbation à la SOFICO ce 31 mars et a été approuvé. »