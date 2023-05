Greg, père de famille, s’est réveillé un matin avec des douleurs atroces au dos… loin d’imaginer qu’il vivait ses dernières heures: «Je sentais que je le perdais, j’ai dû éloigner les enfants»

« C’était une situation tellement surréaliste car j’étais consciente de faire tout ce que je pouvais pour sauver mon mari et en même temps m’assurer que les enfants étaient en sécurité, hors de la vue et sans inquiétude », confie encore Lee-Anne.

Malheureusement, le père de famille s’est éteint deux jours après avoir été emmené à l’hôpital. « Le médecin de l’hôpital a expliqué que Greg avait reçu des soins conformes aux manuels scolaires et que tout ce qui aurait pu être fait avait été fait », confie son épouse. « Cela signifiait que nous avions un peu de temps à l’hôpital pour nous préparer au décès de Greg et lui dire au revoir. Et surtout, cela signifiait que trois des organes de Greg pouvaient être donnés », ajoute Lee-Anne.

L’histoire tragique aura tout de même eu un côté miraculeux, puisque Greg a sauvé des vies en décédant. « J’ai récemment reçu une lettre d’une personne qui a reçu deux des organes de Greg, lui sauvant la vie grâce à une greffe de rein et du pancréas. Il voulait exprimer ses remerciements et sa sympathie pour ma perte », explique la veuve. « C’était merveilleux de recevoir cela, sachant que Greg et moi avions sauvé une autre famille de la douleur de perdre un père et un mari. Cela m’apporte beaucoup de réconfort », ajoute Lee-Anne.