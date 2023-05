BVI.EU construit un bâtiment industriel sur mesure pour Hakron à Tubize

BVI.EU, entreprise reconnue dans le développement d’unités PME, de parcs d’activités mixtes et de bâtiments sur mesure, lance un nouveau projet à Tubize pour le compte de Hakron Belgium. Le célèbre fournisseur et fabricant de produits pour la construction résidentielle et en béton, le coffrage et le préfabriqué était à la recherche d’un nouvel emplacement pour son siège central belge. Les deux entreprises se sont mises à la recherche d’un site adéquat pour y construire un bâtiment sur mesure. BVI.EU s’est chargé d’accompagner le processus et de trouver l’endroit idéal, en l’occurrence à Tubize. BVI.EU

« Nous sommes honorés que Hakron ait fait appel à nous pour trouver un bâtiment mieux calibré pour répondre aux besoins d’espace de bureaux et de logistique de cette entreprise en pleine croissance », déclare Michel Meers, fondateur de BVI.EU . « Nous avons cherché ensemble un site approprié et avons abouti à Tubize, au Tubize Green Business Park où nous n’en sommes pas à notre coup d’essai. Nous allons maintenant construire un bâtiment sur mesure pour Hakron sur un espace de 11.000 m², le long de la rue François Englert, un emplacement réellement stratégique. »

Le développement durable Le bâtiment a été entièrement personnalisé et adapté selon les besoins de Hakron. La longue expérience de BVI.EU en matière de développement durable se reflète dans de nombreux aspects du bâtiment réalisé sur mesure. Des panneaux solaires, une pompe à chaleur et l’absence totale de gaz soulignent à merveille son efficacité énergétique. BVI.EU se charge également de la finition de l’atelier et des bureaux en intégrant, bien sûr, les produits Hakron, comme un véritable showroom de l’entreprise.

1.152 m² d’espace de bureaux au rez-de-chaussée et sur deux étages et une zone de stockage de 4.536 m² offrent ensemble une surface d’exploitation de 5.688 m². Le bâtiment hybride en béton et en acier devrait être opérationnel au premier trimestre 2024.