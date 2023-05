«Je ne lui ai pas donné un rein pour qu’elle puisse sortir et boire»: l’actrice qui a donné un rein à Selena Gomez est en colère contre la star

Depuis quelques mois, les deux meilleures copines ne se parleraient plus… La raison ? « Un différend entre les deux quand Selena s’est mise à boire », révèle le père de Francia à TMZ, avant de préciser : « Francia a dit à Selena qu’elle ne lui avait pas donné un rein pour qu’elle puisse sortir et boire. »

Et de poursuivre : « On perd tout simplement des amis quand l’amour, l’argent et la célébrité sont en jeu. Je comprends, ma fille n’a pas donné son rein pour que Selena puisse boire à des fêtes. C’est très ingrat de sa part. » Voilà que ça ne risque pas de s’arranger entre les deux jeunes femmes, qui étaient pourtant très proches. À l’époque, Selena Gomez lui avait confié tout son amour, sur Instagram.