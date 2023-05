Ces trois Eurois ont tourné dans le film « Les Trois Mousquetaires », actuellement au cinéma

En dehors de son rôle de responsable du Manège de Tilly, Frédéric Mouquet est un habitué des plateaux de cinéma. Il ne compte plus les longs-métrages dans lesquels il est apparu au cours de ces vingt-trois dernières années, ou le nombre de cascades réglées. Cela représente plus de 200 films. On peut citer Le Pacte des loups, Le Frère du guerrier ou encore Les Poupées russes et Arsène Lupin, pour lesquels Fred Mouquet a appris à Romain Duris à monter à cheval.

Le dresseur de chevaux, installé à Rouvray, près de Vernon, est également apparu dans La Fille de D’Artagnan (sorti en 1994, avec Philippe Noiret et Sophie Marceau) et le D’Artagnan de 2001 avec Catherine Deneuve.

« Il y a un homme derrière le roi qui se prend une balle. C’est moi ! »

Le quinquagénaire s’est retrouvé embarqué dans cette nouvelle aventure de cap et d’épée grâce à son « pote »Dominique Fouassier, régleur cascades bien connu dans le monde du septième art. « On a commencé à travailler ensemble sur le tournage de Ronin, avec Jean Reno, dans les années 1990, raconte Fred Mouquet, 55 ans. Il m’a parlé des Trois Mousquetaires, pour lequel il y avait besoin de beaucoup de cascadeurs. On doit être plus d’une soixantaine. »

Fred Mouquet participe ainsi au casting en janvier 2021. Fraîchement opéré du genou, il ne pouvait prétendre manier la rapière. Il a toutefois été retenu pour plusieurs scènes. « Notamment de panique dans les rues ou celles où on voit des chevaux remonter des allées. En général, les personnes qui se trouvent en première ligne, ce sont des cascadeurs. Et derrière, des figurants », explique le cavalier. Il apparaît même sur grand écran, lors de la scène du mariage du frère du roi Louis XIII. « Il y a un homme derrière le roi qui se prend une balle. C’est moi !, lance fièrement Fred Mouquet. Il y a deux ou trois plans sur lesquels on me reconnaît bien. »

Ici lors des répétitions de la scène de combat avec les moines, lors du mariage du frère du roi Louis XIII

Pendant le Covid

Pour ce tournage, Fred Mouquet a été mobilisé 16 à 17 jours, « en fonction des besoins », entre juillet 2021 et mars 2022. « Rien que la scène du mariage, tournée dans la cathédrale de Meaux, c’est huit jours de tournage entre les cascades, les combats, les scènes de panique… » Le tout dans une ambiance un peu particulière. « On a tourné pendant le Covid. On se faisait défoncer le nez tous les matins pour faire un test. Il y avait des médecins et des infirmiers partout », se souvient l’Eurois.

Malgré tout, le cascadeur a pu côtoyer les acteurs principaux. « On a tourné avec eux. On répétait les scènes de combat entre cascadeurs. Puis avec eux quand ils arrivaient. Cassel, Marmaï et Civil ne sont pas mauvais à l’épée. »

Au cours de cette même période, les nuits de Frédéric Mouquet étaient bien courtes. « Le jour, on tournait pour D’Artagnan, et la nuit, pour Murder Mystery 2. On a enchaîné six jours comme ça. » Frédéric Mouquet est en effet aussi cascadeur dans le deuxième volet de ce film Netflix qui réunit à l’écran Jennifer Aniston et Adam Sandler, mais également dans le spin-off de The Walking Dead : Daryl Dixon, qui se tourne actuellement à Paris.

« Un style un peu bourrin »

Dans «Les Trois Mousquetaires», Pierre Penneman incarne un mousquetaire - (Photo PIERRE PENNEMAN)

Intermittent du spectacle, Pierre Penneman, 44 ans, est entré dans l’univers de la cascade en 2007 par l’intermédiaire de Fred Mouquet, qui l’a formé à la cascade équestre. Le quadragénaire, cavalier-voltigeur au Manège de Tilly, est également au générique des Trois Mousquetaires. « Le casting était en plein pendant le Covid, et comme l’activité était réduite au Manège, j’avais du temps », raconte le karatéka, ceinture noire 4e dan, qui tient le dojo d’Ivry-la-Bataille. Comme Frédéric Mouquet, Pierre Penneman, domicilié à La Trinité, près d’Évreux, a déjà travaillé avec le coordinateur cascades Dominique Fouassier, notamment dans 3 Days to Kill, avec Kevin Costner.

Début 2021, l’Eurois a donc tenté sa chance. « On devait être au moins 300 cascadeurs au casting. C’était le plus gros que j’aie jamais fait, se souvient-il. Ils cherchaient des doublures et des mecs qui savent manier la rapière, mais avec un style un peu bourrin. D’ailleurs, nos costumes faisaient un peu Far West. La production voulait des attitudes badass. Devant le jury, il fallait non seulement montrer ces attitudes, des chutes, mais aussi présenter des combats chorégraphiés appris en moins de deux minutes. Quand c’est comme ça, tu donnes tout ce que tu as. »

Zombie à Paris

S’il n’a pas été retenu comme doublure, Pierre Penneman l’a toutefois été pour incarner un mousquetaire ainsi qu’un « noble qui panique » lors de ce fameux mariage. Beaucoup de séquences de combat, donc, tournées à Compiègne, aux Invalides et à Meaux. « C’étaient beaucoup de scènes physiques avec des combats, des chutes. L’avantage du karaté, c’est que ça aide beaucoup à donner des coups mais aussi à les recevoir. »