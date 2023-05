Procès des attentats à Bruxelles: un juré fait un malaise pendant la fin du témoignage de l’ex-compagne de Smail Farisi

Une famille divisée

Selon la témoin, l’accusé a fait le lien le 22 mars, lorsque les médias ont partagé des photos des terroristes. «Sa sœur m’a expliqué que la famille s’inquiétait pour Smail et son avenir, et qu’ils avaient tous paniqué. Ils n’ont pas agi comme ils auraient dû le faire», a-t-elle déclaré. La famille était manifestement divisée sur ce que Smail devait faire : aller ou non à la police.