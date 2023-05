«Je ne veux pas faire la saison de trop»: Audrey Fleurot rempilera-t-elle pour une quatrième saison de «HPI» sur TF1?

Ce jeudi 11 mai, les téléspectateurs de TF1 découvriront le premier épisode de « HPI ». Pour les Belges, la série est aussi diffusée sur la Une, chaque mardi, au rythme de deux épisodes par soirée (contrairement à TF1 qui n’en propose qu’un).

Un rendez-vous télévisuel très attendu qui va encore une fois offrir de belles audiences à TF1. On devrait donc avoir droit à une saison 4. Mais Audrey Fleurot va-t-elle accepter d’interpréter Morgane Alvaro pendant des années ? Nous lui avons demandé combien de temps elle se voyait encore continuer. « 20, 25 saisons ? Je ne sais pas. (Rires) », répond d’emblée Audrey Fleurot à Ciné-Télé-Revue. « Non, on va éviter, parce qu’à un moment on va vraiment devenir pitoyables », précise-t-elle, plus sérieusement.