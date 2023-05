Koekelberg: des parents décident de prendre en charge une rue scolaire à Unesco et taclent le bourgmestre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les parents de l’école Unesco à Koekelberg ont décidé de prendre les choses en main concernant la rue scolaire devant l’école. La raison ? Selon les parents, la commune ne ferme la rue scolaire que sporadiquement depuis des mois. « Chaque matin, on se demande si la rue scolaire sera fermée. Après plusieurs semaines, il n’y a eu qu’une ou deux fermetures de la rue scolaire, ce qui a entraîné des situations dangereuses. Nous en avons eu assez et nous prenons le relais cette semaine. Nous savons que les agents de la paix veulent bien faire leur travail, mais pour le bourgmestre Monsieur Laaouej, soit la sécurité n’est pas une priorité, soit il ne gère pas bien la municipalité », commente Julie Vanheuverzwijn, parent d’élève à l’école Unesco et initiatrice de l’action.