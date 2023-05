Cette fois, c’est la bonne pour Kevin De Bruyne? «Il peut gagner le Ballon d’Or malgré sa mauvaise Coupe du monde» (vidéo)

Quels sont les atouts et les faiblesses de Kevin De Bruyne ?

Même si l’attribution du Ballon d’Or n’est pas pour tout de suite… difficile de ne pas y penser lorsqu’on voit les dernières prestations de KDB. Et si c’était (enfin) l’année d’un Belge et de Kevin De Bruyne en l’occurrence ? En 2022, il avait terminé sur la dernière marche du podium derrière l’imbattable Karim Benzema (Real Madrid) et Sadio Mané (Liverpool puis Bayern Münich).

Il est époustouflant en cette fin de saison avec Manchester City avec notamment des buts venus d’une autre galaxie face à Arsenal en Premier League et au Real Madrid en Ligue des Champions…

En Ligue des Champions, il est l’auteur de 4 actions décisives en phase finale et il a été élu à 4 reprises « homme du match » depuis le début du tournoi. En championnat aussi, il est toujours présent dans les moments importants. Contre les équipes du top 5, il a participé à 11 buts de son équipe (4 buts, 7 assists).

Après son match au Real Madrid, Thierry Henry, consultant pour CBS Sport, a affirmé : « J’ai vu beaucoup de joueurs évoluer contre les meilleurs et je pense que le cerveau de Kevin est le meilleur que j’ai vu. On ne parle pas de la manière dont il voit le jeu. Son cerveau, à certains moments, je ne sais pas à quoi il pense. Quand tu le regardes, c’est presque comme s’il n’était pas avec nous. Il est si bon qu’il peut être un problème parce que vous n’êtes pas à son niveau. Je pense que c’est le joueur le plus intelligent que j’ai vu dans ma vie. »

On sait que le palmarès aura aussi un impact et KDB peut encore réussir un triplé historique avec city : championnat, FA Cup et Ligue des Champions.

Mais, il y a toujours un mais, il a montré sa plus vilaine facette à la Coupe du monde et l’élimination au premier tour des Diables rouges pourrait lui jouer un mauvais tour.

Qui sont actuellement ses principaux concurrents ?

Lionel Messi ? Il a gagné la Coupe du monde mais depuis, il ne cesse de décevoir avec le PSG.

Erling Haaland ? Il est le meilleur buteur sur une saison en Premier League mais le Norvégien le doit en grande partie aux assists quatre étoiles d’un certain KDB.

Kylian Mbappé ? Il a brillé au mondial au Qatar mais n’a pas ramené le trophée et il n’a pas pu empêcher le PSG de sortir en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern.

Vinicius ? le Brésilien ne cesse de progresser au Real Madrid mais il n’a pas été étincelant au Mondial et s’il ne gagne pas la Ligue des Champions avec les Madrilènes, il a peu de chances de s’imposer.

Karim Benzema ? Lauréat l’an dernier, le buteur français du Real Madrid réalise une saison moins étincelante et le feuilleton qui a entouré sa non-participation à la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus ne va sans doute pas jouer en sa faveur.