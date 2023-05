Les deux premiers tronçons de la liaison souterraine haute tension reliant la centrale TGV de Seraing et le poste électrique de Neupré sont posés: une partie de la route du Condroz remise en état

Ainsi, du vendredi 12 au mardi 16 mai, la circulation vers Liège sera alternée entre la bande de droite et la bande centrale, tout d’abord pour le fraisage et ensuite pour l’asphaltage. La circulation vers Liège sera toujours maintenue, sur la bande centrale ou celle de droite.

Les travaux de la liaison souterraine haute tension reliant la centrale TGV de Seraing et le poste électrique de Neupré avancent. La pose des deux premiers tronçons route du Condroz est terminée et la remise en état de la route est désormais en cours.

« Attention toutefois que le 15 mai, à certains moments de l’asphaltage, l’accès aux habitations et aux commerces pourrait être limitée. Les équipes chantier seront sur place afin d’aider au mieux à l’accessibilité des lieux. S’agissant d’un calendrier prévisionnel, en cas d’intempéries le lundi 15 mai, les travaux seront reportés au mardi 16 mai avec les mêmes contraintes », explique Elia dans son communiqué.

« La remise en état des lieux se fait progressivement, au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Nous sommes conscients que notre chantier représente un impact considérable pour les riverains, les commerçants et les autorités locales. C’est la raison pour laquelle nous faisons notre maximum pour respecter le planning annoncé afin de libérer les voiries au plus vite », précise Axelle Standaert, responsable du chantier d’Elia.