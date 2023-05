Le Belgique engrange deux médailles à la Coupe du monde de la bière

C’est la première fois que la Belgique repart de la World Beer Cup avec si peu de breloques. Cinq bières belges avaient été primées en 2022 et sept en 2018. Le directeur des Brasseurs belges, Krishan Maudgal, n’y voit pas péril en la demeure. « Nous y perdons en nombre de médailles, mais pas en réputation », commente-t-il. Le responsable a pris part la semaine dernière, avec plusieurs brasseries belges, à une tournée promotionnelle Belgian Beer Week aux Etats-Unis. « L’attractivité de la bière belge est en train de revenir là-bas. Nous avons pu le constater tant dans les relations B2B que B2C. Et c’est la réalité du marché », explique-t-il.

La réalité des concours, elle, serait donc différente. Certains brasseurs belges assimilent de plus en plus la Coupe du monde de la bière à un événement très américain. M. Maudgal, qui a déjà intégré le jury de cette épreuve par le passé, estime que l’appréciation des bières diffère d’autres concours, organisés sur le Vieux Continent notamment. « Les catégories sont parfois élargies et certaines bières belges, répondant à des styles très différents les unes des autres, sont parfois regroupées dans une seule et même catégorie », constate-t-il. De quoi refroidir les brasseurs du Plat Pays qui hésitent de plus en plus à aligner leurs breuvages dans cette compétition…