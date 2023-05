Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Tous les deux ans depuis 1994, la FESBW publie une brochure intitulée « Le Brabant wallon en chiffres ». Cette dernière reprend, sur base d’indicateurs variés et qui diffèrent à chaque édition, les principales statistiques et sociales. « Cette brochure reprend des indicateurs indispensables pour la province. C’est un outil qui permet de savoir ce qu’il faut adapter, et comment il faut le faire, pour répondre aux besoins de la population », commente Jean-Pierre Hermant, président de la FESBW.