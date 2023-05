Six couples ucclois mariés vont à nouveau pouvoir se dire oui

Quatre couples qui n’avaient pas pu être sélectionnés lors de la première édition et deux couples retenus suite à l’appel lancé en avril dernier vont avoir la chance de revivre la magie du jour de leur mariage et de réaffirmer leur engagement mutuel. Chacun des six couples bénéficiera lors d’une cérémonie hautement symbolique d’une durée de 30 minutes où Boris Dilliès (MR), bourgmestre et Officier de l’État civil d’Uccle, ravivera les souvenirs heureux du couple et aussi les éventuelles épreuves rencontrées. Le couple se dira ensuite à nouveau oui, entouré de ses proches. Après la signature d’un acte d’engagement, le couple se verra remettre un livret de renouvellement des vœux avec un certificat de mariage. Le renouvellement des vœux n’a aucune conséquence juridique, uniquement une valeur morale.

« Aujourd’hui, célébrer un renouvellement de vœux, c’est un acte rempli de sens. C’est se dire à quel point on est heureux d’être ensemble, qu’on est prêt à continuer à enrichir cette union et à poursuivre le même chemin, main dans la main. Le mariage précédant le plus souvent l’arrivée des enfants, cette cérémonie est aussi une belle occasion de savourer son bonheur avec ceux-ci », commente Boris Dilliès.