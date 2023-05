Cold case à Froidchapelle et Jambes, Interpol lance une opération d’identification de deux corps de femmes retrouvés en 1996 et 2005 (photos et vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les polices belge, néerlandaise et allemande en collaboration avec Interpol ont lancé ce mercredi une campagne intitulée « Opération Identify Me ». « Il s’agit d’une campagne internationale visant à identifier les corps de 22 femmes et jeunes femmes. Dans presque tous les cas, il a été constaté que ces femmes ont été victimes de faits de violence. Personne ne sait qui elles sont, d’où elles viennent et pourquoi elles se sont retrouvées en Belgique, en Allemagne ou aux Pays-Bas », explique-t-on du côté de la police fédérale belge.