Une guêpe coucou dans la cuisine de François à Lustin: qu’est-ce que cette bestiole?

En été, on a l’habitude de voir des guêpes jaune et noir s’inviter à nos barbecues, siroter nos boissons sucrées, et parfois franchement nous embêter. Récemment, c’est une guêpe multicolore qui a visité la cuisine de François Rousseaux, un habitant de Lustin. « Sans lumière, elle est sombre mais avec un bon angle de vue, je l’ai trouvée magnifique. Quelle chance d’en voir une dans ma cuisine ! »