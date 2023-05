Rebecca, une jeune femme enceinte de 24 ans, a été sauvée... par son Apple Watch: «Sans elle, je n’aurais pas réalisé le danger face auquel je me trouvais»

À ce moment-là, Rebecca était enceinte de 22 semaines. Inquiète, elle s’est précipitée à l’hôpital, où on lui a rapidement diagnostiqué deux embolies pulmonaires. Son Apple Watch lui a véritablement sauvé la vie, car des caillots de sang s’étaient formés dans ses poumons. « Je me sentais fatiguée et essoufflée, mais je m’y attendais comme c’était ma deuxième grossesse », confie la mère de famille.

« J’avais monté deux volées d’escaliers jusqu’à mon appartement et j’avais du mal à respirer. Je me suis assise sur le canapé et ma montre m’a alertée que ma fréquence cardiaque était à 140 bpm pendant plus de dix minutes, comme si j’avais fait de l’exercice », raconte encore Rebecca. « Je n’y croyais pas jusqu’à ce que je me lève et que je me sente étourdie. Ensuite, c’est monté à 154 bpm », ajoute-t-elle.