Il mange chez McDonad’s avec son frère et quelques jours plus tard, c’est la douche froide: «Ils gagnent de l’argent avec notre misère...» (photo)

C’est en janvier dernier que Shapour s’était rendu au McDonald’s. Quelques jours plus tard, il a reçu deux contraventions de 100 livres (115 euros) dans sa boîte aux lettres de la part du UK Parking Control, une société de stationnement privée, qui prétendait qu’il était resté garé plus de 90 minutes. A plusieurs reprises, Shapour a essayé de faire appel de la décision, prétendant que la signalisation dans le parking n’était pas claire.

Après six tentatives infructueuses de faire appel, la société de stationnement a transmis l’amende à une agence de recouvrement de dettes. « Croyez-moi, je ne vais pas céder. Nous avons pris notre McDonald’s, nous avons mangé et nous sommes partis, c’est tout. Et je vais lutter, même s’ils me trainent en justice. J’irai jusqu’au bout », explique encore le Britannique.