«S.W.A.T.»: Shemar Moore pousse un coup de gueule après l’annonce de l’arrêt de la série, CBS revient sur sa décision

Il y a quelques jours, on vous annonçait que la série « S.W.A.T. » n’allait pas avoir droit à une septième saison. On ne vous a pas menti, il s’agissait là bien d’une annonce de CBS, la chaîne qui diffuse la série aux États-Unis.

de videos

Face à cette annonce, Shemar Moore, star de « S.W.A.T. », a lancé un appel sur les réseaux sociaux : « Je demande à mes potes, mes fans et babygirl, et au reste du monde qui me suivent ou suivent la série, le casting, mes frères et mes sœurs : faites du pu**** de bruit. Et faites-leur savoir que l’annulation de S.W.A.T. est une pu**** d’erreur », écrivait-il.