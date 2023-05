Le Land Rover Defender Cabrio existe

Avec le lancement récent du Defender 130 à châssis allongé, Land Rover propose désormais les principales versions qui étaient traditionnelles sur le Def’ originel. Mais il en manquait une, que nombre de clients attendaient pourtant impatiemment : la version cabriolet. Il y a un an et demi, nous vous présentions le projet de conversion d’une entreprise néerlandaise, mais qui n’existait alors que sur croquis. Aujourd’hui, cette société, Heritage Customs, présente le produit fini.

Sur mesure

Et même si on se doute qu’il ne trouvera aucune grâce aux yeux des fans « purs et durs » du Defender, nous trouvons que c’est franchement réussi. Heritage Customs commence par découper un Defender 90 (fourni par le client), avant de l’équiper d’un arceau homologué FIA, qui assure la rigidité et supporte la capote souple. Celle-ci est semi-électrique (il faut encore la déverrouiller manuellement au-dessus du pare-brise), et est disponible dans une multitude de teintes. L’entreprise propose aussi de réaliser tout le reste du véhicule sur mesure, de la peinture à l’habillage de l’habitacle, en passant par les jantes. Prix minimum de la conversion ? 85.000€, en plus du prix du véhicule, qui coûte lui-même 63.000€ de base. Décidément, entre ceci et les Defender Classic proposés par Land Rover, le bon vieux Def est vraiment devenu un produit de luxe.