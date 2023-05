Porsche 718 Spyder RS : Des adieux à 9.000 tours

C’est annoncé de longue date, les Porsche 718 Cayman et Boxster ne seront plus parmi nous très longtemps. Le constructeur a annoncé qu’elles ne seraient pas remplacées, du moins pas par une nouvelle « Baby Porsche » à moteur thermique. Celle qui prendra le relai sera évidemment électrique, et pourrait ressembler au concept Vision 357 dévoilé en janvier dernier. Mais Porsche semble vouloir dire adieu à sa petite sportive avec panache. En témoigne cette Spyder RS, version découvrable, et à notre avis plus élégante que la Cayman GT4 RS.

Cœur de 911 GT3

Dans le dos des deux occupants, on retrouve donc le Flat 6 dans une version pure car sans turbo, qui envoie 500 ch dans les roues arrière, et peut essorer le compte-tours jusqu’à 9.000 t/min. Pas de boite manuelle disponible mais la boîte PDK aux rapports raccourcis permet d’abattre le 0-100 en 3,4 secondes. Un peu moins affûté que celui de la GT4 RS, le châssis de la Spyder RS reçoit un amortissement adouci, plus adapté à la conduite ouverte. La capote est d’ailleurs réduite à sa plus simple expression : une toile tendue au-dessus de l’habitacle, qu’on retire manuellement. Bref, ceci est la Boxster la plus puissante et la plus sensationnelle de l’histoire du modèle, et il fallait bien ça pour des adieux en beauté. A partir de 177.982€.