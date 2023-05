Citroën fait marche arrière sur la C4 X

Assiste-t-on aux premières fissures dans le beau vernis du radieux avenir électrique ? En tout cas, chez Citroën, on revient sur certaines décisions. Il y a quelques mois, le catalogue de la marque s’enrichissait d’une nouvelle familiale compacte, la C4 X. Ce modèle « à coffre » principalement conçu pour les marchés où ce style de carrosserie reste incontournable, est basé sur la même plateforme que la C4, et existe donc en version essence, diesel, ou 100% électrique. Mais le constructeur avait annoncé que de nombreux marchés européens, dont la Belgique, n’aurait droit qu’à la version électrique (136 ou 156 ch), facturée 38.650€ de base. Manifestement, ça ne se bousculait pas en concessions, et la marque a donc changé son fusil d’épaule.

Compétitive

Depuis peu, le configurateur Citroën propose en effet la C4 X aussi avec moteur essence 100 ch, ou diesel 130 ch. Le prix de base du modèle essence est de 26.319€, et subitement, la C4 X, avec son confort proverbial et sa généreuse habitabilité, devient un véhicule franchement compétitif. Pour le dire plus clairement, les quelques lacunes qui nous étaient apparues lors de l’essai de la version électrique, et qu’on avait du mal à avaler à près de 40.000€, sont tout de suite plus pardonnables. Nous sommes curieux d’essayer la C4 X essence ou diesel, car nous sommes prêts à parier qu’elle en devient même encore plus agréable à conduire. Nous vous le confirmerons quand nous l’aurons vérifié.