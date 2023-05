Kylian Hazard veut finir le boulot avec le RWDM: «Ne pas croire que la montée est déjà acquise»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le RWDM est à l’aube d’un moment historique. Ce samedi, les Molenbeekois ont l’opportunité de couronner leur magnifique saison d’un titre de champion en Challenger Pro League et, surtout, d’une montée en Division 1A. Pour ce faire, ils devront terminer le travail contre les RSCA Futures. En attendant, l’atmosphère se veut on ne peut plus sereine dans les travées du stade Edmond Machtens. Entre une excitation grimpant petit à petit et une préparation la plus minutieuse possible.

« Forcément, il y a beaucoup d’envie pour tout le monde dans l’équipe. Que ce soit pour les joueurs qui jouaient auparavant en D1A ou à des étages plus bas », expliquait Kylian Hazard, l’élément offensif du RWDM. Le petit frère d’Eden et Thorgan attend, de ses propres dires, ce rendez-vous depuis longtemps. « L’année dernière, on est passé tout près de la montée en échouant lors du barrage (NDLR : contre Seraing). Ce samedi, ce sera encore la même étape pour nous. Avec un dernier match, une dernière finale. On espère bien faire ça… »