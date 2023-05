Le Jardin des loups est de retour jusqu’au 21 mai sur la place Maugrétout à La Louvière

Durant une semaine et demie, de 9h à 22h, l’ASBL La Louvière Centre-Ville vous propose différentes activités : « Mon équipe et moi voulions rassembler les familles et les amis dans une atmosphère de partage, afin que les visiteurs puissent se retrouver et s’amuser tout en passant de bons moments ensemble », explique Nicolas Paermentier, le nouveau directeur de l’asbl.

Tout comme les années précédentes, on y retrouve quatre châteaux gonflables pour les enfants de moins de douze ans, un terrain de mini-golf, des jeux de société ou encore des défilés.