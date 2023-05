Gros coup de massue pour Alex, 56 ans: il doit verser plus de 260.000 euros à ses voisins car sa maison est… trop près de la leur!

C’est quand ils se sont aperçus que la maison du nouveau voisin avait été construite plus près de chez eux que prévu que les Gueterbock ont entamé les procédures. La maison rétrécissait en fait un passage commun aux deux habitations, ce qui rendait l’accès au jardin difficile.

Alex MacPhail, un Britannique de 56 ans, a été traîné en justice par ses voisins, Tom et Helen Gueterbock car sa maison était trop proche de la leur.

Alex a accepté de verser 237.000 livres (271.900 euros) aux Gueterbock en dédommagements pour financer les travaux. Suite à cela, Alex a décidé de poursuivre les constructeurs de sa maison, Henderson Court Ltd, ainsi que l’assureur, Allianz Insurance. Il a obtenu gain de cause contre HCL et a été dédommagé, mais concernant l’assureur, sa demande a été refusée.