«Peacing», une œuvre relaxante au cœur de l’ancienne piscine de Mouscron

Si l’ancienne piscine de Mouscron est le théâtre de nombreux événements culturels comme des expositions, il est rare que 80 musiciens et choristes l’investissent. Pourtant, c’est ce qu’il se passera ce samedi ! Emmenée par Eloi Baudimont, la Fanfare Détournée et les choristes invitent à un moment de relaxation en écoutant « Peacing ».

Ce concert d’une durée de 35 minutes est en fait composé d’un seul morceau. « C’est une musique qui a été écrite en souvenir de la plasticienne Ségolène Denis. Nous avions longtemps parlé de ce morceau avec elle, qui a été écrit pour deux violons puisqu’elle était violoniste. Malheureusement, Ségolène Denis est décédée il y a quelques mois et l’une de ses dernières expositions avait lieu à l’ancienne piscine de Mouscron. On a donc décidé de réaliser ce projet et de lui dédier », explique Eloi Baudimont, chef d’orchestre et compositeur de la Fanfare Détournée, composée de musiciens tournaisiens, mouscronnois et français.