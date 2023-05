Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La grande explication entre Ryad Merhy et Kevin Lerena va enfin avoir lieu. Prévu en juillet 2021 à Bruxelles, quand les deux gaillards émargeaient encore à la catégorie des poids lourds-légers (max 90,719 kg), le rendez-vous avait été annulé pour cause de blessure du second nommé. Mais cette fois, dans le cadre de la nouvelle catégorie bridgerweight (qui fait, comme son nom l’indique, le pont entre les lourds-légers et les lourds classiques) créée par la WBC, on y est…