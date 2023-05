«Nous ne sommes pas autorisés»: ce qu’Albert II et Charlène de Monaco auraient aimé faire lors du couronnement de Charles III

Le week-end dernier, le monde entier avait les yeux rivés sur Londres, où avait lieu le couronnement du roi Charles III. De très nombreuses personnalités (politiques, royales ou artistiques) étaient attendues à l’abbaye de Westminster pour assister à ce moment historique.

Parmi les privilégiés, on peut citer Albert II et Charlène de Monaco. Le prince s’est d’ailleurs confié au magazine monégasque Hello !, évoquant le fait qu’il n’avait pas le droit d’offrir un cadeau au couple royal. « Malheureusement, le protocole ne nous autorise pas à ramener de cadeau », a-t-il expliqué.