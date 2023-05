Du changement pour vos appareils électroniques: le Parlement européen veut une interdiction!

Autre exigence: l’instauration d’un label obligatoire de durabilité, qui devra être étiqueté avec la garantie légale. «Si un fabricant de télévision offre deux ans de garantie légale, plus deux ans de garantie de durabilité, l’étiquetage affichera 2 + 2; et si un concurrent n’offre pas cette garantie commerciale de durabilité, l’étiquetage devra afficher 2 + 0», selon l’eurodéputée croate. «Les étiquettes des produits indiqueront donc aux citoyens quels biens sont garantis pour durer plus longtemps, ce qui profitera aux fabricants dont les produits sont les plus durables».