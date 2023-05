Les fans n’en croient pas leurs yeux en plein concert: une énorme bagarre éclate entre le chanteur et le bassiste, «tout est devenu incontrôlable» (vidéo)

« Kieran agissait comme un gamin et a poussé le micro de Kyle. Il a heurté le toit. Tout est devenu incontrôlable », explique un témoin. « C’était leur grand concert de retour et ce n’est pas comme ça que ça devait se passer. Il y a eu beaucoup de mots sévères et on leur a dit qu’ils devaient se ressaisir », ajoute le témoin. « Kyle et Kieran refusent de reculer pour le moment mais ils sont comme des frères, ils vont se réconcilier », pense un fan.