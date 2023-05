Face aux travaux interminables à Chaumont-Gistoux, les commerçants désespèrent: «Ça se dégrade de semaine en semaine»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a quelques jours, un commerçant de Chaumont-Gistoux nous a contactés via notre bouton Alertez-nous, suite aux travaux en cours sur la chaussée de Huy. Face à plusieurs chantiers qui semblent interminables, il est un peu désespéré. En effet, la chaussée est parsemée de plusieurs zones de travaux, qui durent depuis plusieurs mois. L’une est située au cœur du centre-ville, et la seconde est un peu plus loin, en direction de Wavre et est gérée par la région wallonne.