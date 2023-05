«Astrid et Raphaëlle»: Lola Dewaere et Sara Mortensen sont à nouveau mises à rude épreuve

Chaque jeudi soir, la Une diffusera deux épisodes de cette nouvelle salve composée de huit numéros. Le premier, intitulé « L’œil du dragon », s’intéressera à l’assassinat d’un agent de sécurité et au vol d’un diamant, à Paris. Astrid et Raphaëlle devront élucider ce crime et ce curieux braquage. Aux côtés de Sara Mortensen et Lola Dewaere, le comédien Tom Villa se glissera dans la peau d’un directeur de musée plutôt suspect. L’humoriste ne sera pas le seul invité de cette saison. L’acteur et rappeur Stomy Bugsy, l’imitateur de Johnny Hallyday et chanteur Jean-Baptiste Guegan et l’humoriste Philippe Chevallier (du duo Chevallier et Laspalès) figurent également au casting. Ils rejoignent ainsi les autres guest stars vues précédemment dans la série, comme Stéphane Guillon, Alysson Paradis ou Richard Gotainer.