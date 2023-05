Variole du singe: l’OMS lève son niveau d’alerte maximal

Cette épidémie «ne représente plus une urgence de santé publique de portée internationale», a déclaré lors d’une conférence de presse le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, suivant ainsi la recommandation du comité d’urgence de l’OMS.

Cette annonce intervient une semaine exactement après la levée du niveau d’alerte le plus élevé de l’OMS pour le Covid. «Si les urgences pour le mpox et le Covid-19 sont finies, la menace de nouvelles vagues demeure pour les deux. Les deux virus continuent de circuler et les deux continuent de tuer», a cependant averti le Dr Tedros.