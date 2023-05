«Largo Winch»: Tomer Sisley s’est cassé l’avant-bras en s’entraînant pour une cascade

Quinze ans après le premier « Largo Winch », Tomer Sisley retrouve le héros de BD belge pour un troisième film, en tournage depuis février. « Je me suis déboîté une épaule et cassé l’avant-bras pendant l’entraînement pour une cascade à moto », nous a confié l’ancien humoriste.

S’il prend plaisir à mettre en boîte ce nouvel opus, ce dernier rappelle toutefois qu’il a connu « une longue traversée du désert après Largo, parce que j’ai refusé beaucoup d’autres rôles. Sur le moment, ça semblait être le point de départ de tout le reste, mais… avec du recul, je n’en suis pas sûr. Se retrouver dans la peau d’un mec couillu, c’était grisant. Mais je ne voulais pas m’enfermer dans l’action et devenir plus cascadeur qu’acteur. C’était certainement une erreur de carrière, je m’en rends compte aujourd’hui. Je ne suis pas très intelligent dans mes choix… je fonctionne par envie et conviction, et non par stratégie. »