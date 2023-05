Le stationnement temporairement interdit dans les rues Maurice-Wilmotte, Nicolas Kinet et du Moulin suite au chantier du tram à Liège

Afin de permettre au convoi exceptionnel de manœuvrer sans encombre et sans heurter vos véhicules, une partie de la rue Maurice-Wilmotte entre la rue Nicolas-Goblet et la place Louis de Geer, les deux côtés de la rue Nicolas Kinet jusqu’au n°36 ainsi qu’une petite partie de la rue du Moulin seront interdites temporairement au stationnement durant la nuit du jeudi 11 mai au vendredi 12 mai entre 20h et 6h.

Le constructeur décline toute responsabilité pour les dégâts causés aux véhicules stationnés dans les zones interdites temporairement au stationnement, précise le TEC dans son communiqué.