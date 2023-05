«Impossible d’oublier certaines images…»: deux ans après le terrible incendie qui a tué toute la famille d’Elodie, les voisins restent traumatisés

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En ce début du mois de mai, l’ambiance est lourde rue de Wallonie à Quiévrain. Certains habitants avouent même se remémorer de terribles images. Il faut dire qu’ils ont assisté à un véritable drame il y a deux ans presque jour pour jour.

C’était dans la nuit du 8 au 9 mai 2021. Un tragique incendie s’est déclaré dans une habitation de la rue. Il a coûté la vie à une mère, à ses enfants et à son compagnon. Élodie Bureau, âgée de 30 ans, était enceinte de sept mois, d’un petit garçon. Ses trois filles, Lorie (9 ans), Alizée (8 ans) et Kélya (10 mois) n’ont pas survécu non plus. Son compagnon Damien a sauté du deuxième étage, mais il est décédé à l’hôpital. C’était le papa de Kélya, la plus jeune des filles, et du bébé à naître.

Sur place, les voisins n’ont rien oublié de cette terrible nuit. Ils resteront marqués à tout jamais…

Liliane Cornut habite le quartier depuis maintenant 40 ans. Ce 8 mai 2021, elle était déjà couchée quand elle a entendu des enfants crier.