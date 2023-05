«Raya et le dernier dragon»: un dessin animé réalisé en télétravail

La grande première que propose RTL n’est sans doute pas l’un des Disney les plus connus. Et pour cause, puisqu’il fait partie de ces films qui ont été en partie sacrifiés durant la crise sanitaire, en bénéficiant d’une sortie limitée en salle simultanément à son passage sur Disney+ au printemps 2021.

L’héroïne du dessin animé, une princesse guerrière d’origine asiatique, n’est donc pas entrée au panthéon des personnages dont les enfants s’arrachent la poupée. Pourtant, elle avait tous les atouts pour. Princesse guerrière (on est loin de Cendrillon et davantage face à une Mulan puissance 10), Raya vit dans le royaume imaginaire de Kumandra et se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l’harmonie au sein d’un peuple désormais divisé. À l’arrivée, le film n’a rapporté que 130 millions de dollars en salle, près de 10 fois moins, par exemple, qu’un « Roi lion ».