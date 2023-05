Une stratégie pour supprimer les tags des bâtiments du Mont des Arts: «On aura les auteurs de ces tags à l’usure»

La Régie des bâtiments veut en finir avec les graffitis et tags sur ses murs. Le secrétaire d’État en charge de la Régie des bâtiments Mathieu Michel (MR) a présenté ce jeudi sa stratégie pour enlever définitivement les tags du Mont des Arts. Pour se débarrasser des tags, une entreprise sera chargée d’inspecter et de nettoyer systématiquement le Mont des Arts chaque semaine. « On aura les auteurs de ces tags à l’usure », assure le secrétaire d’État. Après le nettoyage de l’ensemble des graffitis, une couche de peinture spéciale sera apposée sur les murs. Cette peinture « anti-graffiti » fait en sorte que les tags s’accrochent plus difficilement sur les parois. « Peu importe le graffiti, on viendra chaque semaine pour nettoyer », explique Mathieu Michel.

L’image de Bruxelles Le secrétaire d’État pointe l’importance de cette démarche. « Le Mont des Arts est le cœur de Bruxelles. Le lieu est très touristique et ces multiples tags sur les murs du Mont des Arts donnent une mauvaise image de la capitale. » Un essai avait été effectué il y a quelques années sur le site, en laissant un mur aux graffeurs sous l’arcade du Mont des Arts, mais ce test n’avait pas été concluant. Les tags se sont multipliés sur l’ensemble du Mont des Arts.

Un an de nettoyage Le coût de l’opération est estimé à 280.000 euros. Jusqu’au mois de juin, l’entreprise « Juffern » effectuera un nettoyage de grande ampleur sur les murs, les escaliers, les bacs à plantes métalliques, les statues de la reine Elisabeth sur la place de l’Albertine et du roi Albert I ainsi que la façade des bâtiments de la Bibliothèque royale de Belgique, du Palais de la Dynastie et du Château Moderne. Les façades des bâtiments situés sur la place du Musée et dans la rue du Musée seront également nettoyées, tout comme le Musée des instruments de musique et le Musée Magritte. Après cela, les graffitis seront nettoyés chaque semaine durant un an.

Mathieu Michel ne veut pas mettre fin aux Street Art, mais veut l'encadrer. « Le Street Art est une discipline à part entière, mais il doit être effectué dans des endroits adéquats et autorisés. Ici, cela ne ressemble plus à rien, avec des tags qui en recouvrent d’autres. » D’autres sites comme le Palais de Justice de Bruxelles pourraient suivre. « On veut casser un cercle vicieux. Le propre amène le propre », ajoute le secrétaire d’État.