Un bar éphémère ouvre dès ce vendredi dans le centre de Namur

Il sera possible d’y déguster un verre (cocktails ou bières spéciales belges) ou une planche à partager (planche française, planche végétarienne, planche italienne, planche barbecue, etc.).

L’endroit sera accessible tous les jeudis, vendredis et samedis de midi à minuit, et tous les dimanches de midi à 22h, et ce jusqu’au dimanche 24 septembre. Des soirées à thème et afterworks sont prévus.