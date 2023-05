16 Safe Places ouvrent à Schaerbeek pour lutter contre l’insécurité dans le Quartier Brabant: «Ce n’est pas un acte héroïque mais un devoir»

Depuis qu’il est là, Mohamed Amri a vu le Quartier Brabant à Schaerbeek fortement changer. « Ces dernières années, l’insécurité a vraiment augmenté. Ce n’est pas propre au quartier ni une belle carte de visite pour le quartier. Beaucoup de personnes sont propriétaires et vivent en famille ici mais des gens externes profitent de l’occasion pour squatter et exercer des activités illégales comme le trafic de drogue, agressions, etc. », déplore le gérant qui tient le commerce Mildeco depuis 1984 rue de Brabant.

Mohamed Amri. - Z.-Z. Z.

Afin d’améliorer la sécurité de tous, l’Association des Commerçants rue de Brabant (ACRB-ASBL), la police, le secteur de la prostitution et de l’enseignement se réunissent depuis septembre 2022. La création de 16 Safe Places (15 commerces rue de Brabant et l’ASBL Utsopi rue d’Aerschot) répond à l’une des 12 problématiques identifiées.

« Une approche différente »

« Les problèmes ont commencé depuis le Covid en 2020. On sait que la police a des contraintes, on change de paradigme pour avoir une approche différente car c’est dans l’ADN des commerçants d’aider ses clients, son prochain et les passants », explique Mohamed El Hajaji, président de l’ACRB. « On veut essayer d’anticiper plutôt que de guérir pour l’amélioration du quartier. »

de videos

Mohamed El Hajaji. - Z.-Z. Z.

Toute victime de menace ou de harcèlement de rue trouvera de l’aide et une écoute dans les endroits qui affichent le sigle vert Safe Space. « Nos équipes sont souvent victimes de harcèlement en semaine et en soirée. Les travailleurs du sexe et les travailleurs sociaux subissent la dégradation de la situation dans le quartier. Désormais, nous pouvons travailler ensemble pour réformer positivement ce quartier », salue Françoise Bocken d’Espace P, association pour les travailleurs du sexe.

Cette initiative ne montre-t-elle pas le manque d’intervention du Fédéral dans le Quartier Nord ? « Le Fédéral n’a pas assez de moyens pour remplir ses missions structurelles (politique de l’asile et migration, présence policière dans la gare du Nord et justice). Ici, c’est en réaction au harcèlement de rue qui est une question de société. On n’y arrivera que si tout le monde est sensibilisé à cette problématique et si on se met tous ensemble en se renforçant mutuellement pour agir de manière beaucoup plus préventive », réagit Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre f.f. de Schaerbeek et président de la zone de police Bruxelles-Nord.

Cécile Jodogne. - Elio Germani

Intervention policière plus rapide

Sans hésiter, Mohamed Amri a accepté que son commerce soit identifié comme une Safe Place. « Ça ne me demande pas plus d’efforts qu’avant. La seule chose qui change, c’est la présence du logo », estime le gérant qui offre déjà son aide en cas de besoin. « Si quelqu’un est en danger, c’est normal d’agir. Ce n’est pas un acte héroïque mais un devoir. »

Il ne s’agit pas d’une extension d’un commissariat. Concrètement, cette formalisation assure une intervention plus rapide de la police. « Un canal de communication zonale sera mis à disposition des Safe Places. Les gérants pourront entrer en contact direct avec notre centre de communication locale. Les adresses des commerçants et associations participants seront enregistrées dans notre banque de données comme étant des adresses d’intervention prioritaire permettant d’alerter le dispatching sur la situation d’urgence en lien avec le Safe Place pour réduire le temps d’intervention », présente le commissaire Laurent Deschrijver qui se réjouit de cette co-production de la sécurité publique. « La police a informé et formé les participants sur les valeurs guidant l’approche. »

de videos

Le projet sera évalué et des formations supplémentaires seront données si besoin aux 16 Safe Spaces. « Ce chiffre n’est pas figé. Certains pourraient se retirer, c’est ce qui les a incités à prendre part à la démarche », précise Mohamed El Hajaji. « Les commerçants qui désirent rejoindre le projet doivent nous contacter. Le gérant doit être présent dans le magasin afin de ne pas renvoyer la responsabilité sur le personnel. »