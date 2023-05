Le FMI alerte sur les «graves répercussions» mondiales d’un éventuel défaut de paiement des États-Unis

Parmi les répercussions, Julie Kozack a cité «des taux d’intérêt plus élevés, une instabilité plus large et des répercussions économiques». Démocrates et républicains sont engagés dans un bras de fer sur le relèvement du plafond de la dette américaine, une manoeuvre législative indispensable pour que la première économie mondiale puisse continuer à emprunter et à payer ses factures, ses fonctionnaires et ses créanciers. Sans accord, la première économie du monde se retrouverait, potentiellement dès le 1er juin, en défaut de paiement, une situation inédite.