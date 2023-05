Ces photos d'enfants dans des "rituels sataniques" ont été créées par intelligence artificielle

Sur chaque photo se trouve la même signature : "The Pumpkin Empress". Une recherche Google permet de retrouver le profil Instagram d'un utilisateur utilisant le pseudo "the_pumpkin_empress". On retrouve ainsi ces mêmes images, partagées le 2 mai 2023 sur Instagram et Facebook (liens archivés ici et ici).

La publication Facebook a d'ailleurs été modifiée par son auteur pour ajouter en légende : "Ceci n'est pas réel. J'ai créé ces photos avec un logiciel d'IA (intelligence artificielle). Les enfants ne sont pas réels, cela ne s'est jamais produit."

Contacté par l'AFP, l'utilisateur a expliqué que les images avaient été générées à l'aide de Midjourney, un outil d'intelligence artificielle récemment popularisé.

L'utilisateur a expliqué quelques jours plus tard, le 9 mai, son processus dans d'autres publications sur Facebook ici et ici (liens archivés ici et ici).

"Non, ce ne sont pas de vraies photos. Elles ont été générées juste pour le plaisir. (...) Aucun enfant n'a été blessé sur ces images car il n'y avait pas d'enfants au départ, tout a été généré par ordinateur. Midjourney a fait ces images pour moi", a-t-il déclaré dans un message, ajoutant une capture d'écran du bot de Midjourney, auquel il a demandé en anglais de créer une image "d'enfants assis sur un tapis avec un pentagramme au milieu d'une bibliothèque".

Des indices visuels

Comme détaillé dans cet article de l'AFP (archive), il existe à ce jour des moyens de distinguer les images authentiques des images générées par ordinateur, comme des détails dans les mains - car la technologie a souvent du mal à générer des membres réalistes - ou des zones floues dans les images.

On retrouve certains de ces indices dans les photos que nous étudions. Par exemple, sur l'une d'elles, les bras des enfants sont inachevés, tout comme les traits du visage tels que le nez et les yeux. Dans une autre, les mains de certains sont déformées et les élèves tiennent des livres d'une manière improbable.

Des indices montrent que ces images ont été génerées par intelligence artificielle ( AFP)

Des images qui ne sont pas liées au SatanCon

Par ailleurs, dans sa publication Facebook du 9 mai, The Pumpkin Empress explique aussi que ces images ne sont pas liées au SatanCon : "Ce n'est pas le club de lecture satanique de Pennsylvanie ou [autre]. Ce n'est pas Satancon. Je ne suis pas un sataniste."

Le SatanCon était un événement (archive) organisé à Boston, aux Etats-Unis, du 28 au 30 avril 2023. L'organisateur, The Satanic Temple (archive), se définit comme "la principale organisation religieuse satanique au monde avec des congrégations internationales, et une série de campagnes de grande envergure visant à préserver et à faire progresser la laïcité et les libertés individuelles".