Le festival Les Fourmis Dansent de retour pour une troisième édition à Frasnes

Ce samedi, les associations frasnoises seront à la fête. Le festival Les Fourmis Dansent promet du bon son mais aussi des animations pour toute la famille. Désireux d’impliquer une nouvelle fois les associations locales dans ce projet, le Centre culturel a sollicité et solidifié le tissu associatif frasnois pour cette troisième édition. La Maison des jeunes Vaniche est un partenaire de premier plan, l’organisation générale a été pensée main dans la main entre les équipes de la MJ et du Centre culturel.

Ce festival résulte d’une collaboration entre les associations de l’entité. « Le Comité de village d’Hacquegnies, la Jeunesse d’Herquegies, la Gayolle, le Comité de Buissenal, le Retro Mob’ Club, le Patro de Frasnes et Mahé Asbl seront également présents et proposeront des stands bibitifs et culinaires. Enfin, la radio frasnoise NéoRadio couvrira l’événement », indique le centre culturel du Pays des Collines.