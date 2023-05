À 21 ans, Dalilah a tout arrêté pour se consacrer à la mode, à Heusy (PHOTOS)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans la vie, il faut croire en ses rêves. Et si on effectue un mauvais choix, on doit être capable de changer de voie pour retrouver le sourire. Voici comment on pourrait résumer le virage à 180 degrés enclenché par Dalilah Mbarki. « Mon CESS en poche, j’ai pris la direction de l’Université de Liège où j’ai commencé des études de droit », narre cette Heusytoise de 21 ans. « Je ne m’y plaisais pas. En fait, moi, mon truc, ce sont les vêtements, c’est la mode. L’été dernier, j’ai enfin eu le déclic nécessaire pour me lancer, moi qui n’avais jamais osé tout arrêter pour assouvir ma passion et en faire mon métier. Oui, c’était maintenant ou jamais ».