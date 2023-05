Des individus jettent des pierres et des objets métalliques sur les voitures depuis le site du HFB, quai Mickiels à Ougrée: «Ces gestes gratuits auraient pu avoir de graves conséquences!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le samedi 6 mai, vers 16h30, plusieurs conducteurs ont été victimes de jets de pierres et d’objets métalliques lancés depuis la passerelle du site désaffecté du HFB, à hauteur du quai Mickiels à Ougrée. Gilbert en a fait les frais et a diffusé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. « J’ai été victime, avec deux autres conducteurs, de jets de pierres et objets métalliques divers visant délibérément mon véhicule, venant du bâtiment abandonné se trouvant sur l’accotement. Plus précisément, venant de la passerelle du bâtiment », indique-t-il sur Facebook.

« Des témoins décrivent un groupe de plusieurs personnes plutôt jeunes. Ces jets ont continué durant plusieurs minutes alors que les véhicules étaient immobilisés et les conducteurs étaient en dehors des véhicules ! Ces gestes gratuits et inconscients auraient pu avoir de graves conséquences humaines, et laissent d’importants dégâts matériels ! »