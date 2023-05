Une Dacia roule à contresens sur la E42 pendant 31 km à 4h30 de Namur à Villers-le-Bouillet: la police de la route de Liège l’a identifiée grâce au nouveau Lidar

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En août 2021, un vaste chantier a débuté sur la E42. Il vise à rénover entièrement le viaduc de Huccorgne (Wanze). Les travaux devraient théoriquement se clôturer en juillet de cette année. En attendant, la circulation est perturbée. Elle est même fermée sur le viaduc en direction de Namur, et elle se fait désormais sur les bandes en direction de Liège. Par ailleurs, la vitesse est limitée à 50 km/h afin de veiller à la sécurité des conducteurs, comme du personnel qui œuvre sur le chantier. Comme souvent dans ces cas-là, un Lidar a été installé. Et ce détail n’en est, in fine, pas vraiment un…